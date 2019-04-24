باتنة.. الإعلان عن قائمة المستفيدين من 1430 سكن اجتماعي يوم 23 جوان المقبل

خرج محتجون يفوق عددهم 200 شخص اليوم في باتنة مطالبين بإشهار قائمة المستفيدين من 1430 سكن عمومي إيجاري.

وقد تجمهر المحتجون الذين كان من بينهم نساء بوسط المدينة عند مفترق الطرق بممرات الشهيد مصطفى بن بولعيد حاملين لافتات كتب على بعضها “نريد السكن” بعد أن قضى بعضهم ليلة أمس في العراء بعين المكان بقطع الطريق.

وقد تم استقبال ممثلين عن المحتجين من طالبي السكن بصيغة العمومي الإيجاري الذين طالبوا بضرورة الإسراع في إشهار القائمة الاسمية المؤقتة لهذه الحصة

وذكرت خلية الإعلام والاتصال للولاية باتنة أنه بعد الاستماع لانشغالات المحتجين تقرر الإعلان عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين ضمن هذه الحصة السكنية “يوم 23 جوان المقبل مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات الدراسية الرسمية”.