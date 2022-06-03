باتنة..التحكم في حريق إندلع في جبل بواري بتاكسلانت
نجح عناصر الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، امسية اليوم، بالتحكم في حريق شب في جبل بواري بتاكسلانت في باتنة.
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تمكن افراد الحماية المدنية من اخماد حريق شب بحقل للقمح تابع لشركة سيم .
الحريق شب بحقل بالقرب من واد الشلف بڨامبو و تدخلت عناصر الحماية المدنية. بأكثر من 4 وحدات لتتمكن من اخماده بعد اكثر من ساعة من الزمن.
يذكر ان والي الولاية تنقل قبل قليل الى مكان الحادث رفقة رئيس بلدية عريب. للوقوف على الحادثة التي تبقى اسبابها محل تحقيق.
طالع أيضا:تندوف..إستلام المعبرين الحدوديين بين الجزائر وموريتانيا أكتوبر القادم
من المرتقب إستلام المعبرين الحدوديين الشهيد مصطفى بن بولعيد. الجاري إنجازهما بين الجزائر وموريتانيا في أكتوبر القادم بعد تقليص آجال الإنجاز من 24 شهرا إلى 12 شهرا.
وحسبما أكده مدير التجهيزات العمومية بولاية تندوف فاتح سليم. أمس خلال زيارة تفقدية للمدير العام للجمارك نور الدين خالدي للمعبرين الحدودين. أن الدولة الجزائرية تتولى إنجاز هذين المرفقين الحدوديين اللذين بلغت نسبة تقدم الأشغال بهما 60 بالمائة. حيث رصد لهذه العملية غلافا ماليا بقيمة تتجاوز 34 مليون دج.
من جهته شدّد المدير العام للجمارك على ضرورة إحترام المعايير الدولية في الأشغال. معربا في ذات الوقت عن أمله في أن يكون القائمون على هذه العملية في موعد الاستلام. كما عاين خالدي المعبر الحدودي المؤقت واطلع به على مختلف المرافق التي يحتوي عليها، كما تلقى عرضا حول نشاط التصدير عبر الحدود.
وحسبما كشفت عنه حصيلة للجمارك، فقد تم تصدير أكثر من 10 آلاف طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا عبر المعبرين خلال الأربعة أشهر الأولى. ويتعلق الأمر بـ 240 عملية تصدير قام بها متعاملون إقتصاديون جزائريون نحو أسواق موريتانيا بقيمة إجمالية بلغت ما يفوق 854 مليون دج.
وبخصوص نشاط الاستيراد الذي شرع فيه منذ 2021 عبر ذات المعبر. فإن الأمر يتعلق باستيراد بحجم يفوق 4.4 آلاف طن من المواد التي تتمثل خاصة في المنتجات البحرية.
وأكد المدير العام للجمارك في تصريح على هامش الزيارة، أنها تأتي بتوصيات من السلطات العمومية للنهوض بالتجارة الخارجية. وتنشيط المعابر الحدودية عبر التراب الوطني.
وتعتبر هذه المنشأة الحدودية إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية في عدة مجالات بين البلدين، وتجسد توجه الدولة نحو سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الصادرات والترويج للمنتوج الوطني. كما أنها أداة للتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين.