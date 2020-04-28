باتنة.. الترخيص للمخبر الجهوي لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن كورونا

رخصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للمخبر المركزي للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بباتنة بإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا.

أفاد مدير الصحة والسكان لولاية باتنة، فريد عبد السلام. اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أنه بموجب هذا الترخيص أصبح هذا المخبر مدرجا و بصفة رسمية ضمن الشبكة الوطنية للمخابر التي تجري التشخيص لوباء كوفيد-19.

كما قال ذات المسؤول أن “المخبر سيتولى إجراء هذه التحاليل بتسريع عمليات تشخيص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بولاية باتنة”.