قناة النهار باتنة: الجفاف يقضي على نصف مساحة الأشجار المثمرة ببلدية سفيان بقلم النهار أونلاين نشر في 16 جويلية 2023 - 23:29 شارك غرِّد أرسل 18 0 باتنة: الجفاف يقضي على نصف مساحة الأشجار المثمرة ببلدية سفيان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/j4kpu اقرأ أيضا وزير السكن طارق بلعريبي يكشف الجديد حول "عدل 3" قناة النهار 06 جويلية الرئيس تبون: عصابات المال حاولت عرقلة وتخريب مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتيبازة قناة النهار 05 جويلية خوفا من عقاب الأولياء بسبب نتائج الإمتحانات..تسجيل حالات الإنتـ.ـحار بين التلاميذ قناة النهار 05 جويلية شاهد الإمرأة الحديدية تستعرض قوّتها في الجيش الجزائري قناة النهار 09 جويلية صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من التسممات الغذائية في الصيف .. قناة النهار 10 جويلية تراجع الإقبال على تقطيع الأضحية عند القصابات بمعسكر قناة النهار 29 جوان وصول أول فوج للحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة بعد إتمام مناسك الحج قناة النهار 02 جويلية تعليم عالي : مع الدخول الجامعي المقبل..رقمنة القطاع بيداغوجيا وخدماتيا قناة النهار 05 جويلية محادثات رسمية بين الرئيس تبون و أمير قطر تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قناة النهار 16 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز 14 ألف و442 سكن بصيغة عدل قناة النهار 05 جويلية