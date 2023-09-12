باتنة: الدرك يحبط ترويج أزيد من 4000 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بريكة ولاية باتنة من إحباط علمية تمرير كمية من المؤثرات العقلية. وحجز أزيد من 4000 قرص مهلوس نوع ترامادول وبريقابالين وتوقيف المشتبه فيه.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وتعود وقائعها إلى تاريخ 05 سبتمبر 2023. إستغلالا لمعلومات وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وتبعا لإذن بالتفتيش تم تفتيش مسكن المشتبه فيه ( ب م ) البالغ من العمر 54 سنة. حيث أسفرت عملية التفتيش على حجز علبة بها 2400 قرص ترامادول 50 ملغ، 80 علبة ترامادول فارغة و 1670 قرص بريغابلين 300 ملغ بغرفة نوم المشتبه فيه بمجموع 4070 قرص من المؤثرات العقلية. مع مبلغ مالي قدر بـ 11000دج من عائدات الترويج وهاتف نقال نوع سامسونغ. بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

فور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه والمحجوزات أمام الجهات القضائية المختصة.