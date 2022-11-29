باتنة: الدرك يحبط تمرير 40 قنطار من أوراق التبغ الخام ببيطام

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببيطام ولاية باتنة، من إحباط عملية تمرير شحنة معتبرة من أوراق التبغ. إنطلاقا من ولاية وادي سوف في إتجاه ولاية سطيف.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار المراقبة العامة للإقليم وتطبيق القوانين المتعلقة منها بممارسة الأنشطة التجارية. حيث تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 70 ببلدية بيطام. بعدما وضع أفراد الفرقة لسد ثابت ودوريات متحركة.

كما تم رصد وتوقيف شاحنة نوع جرار طريقي الجارة لنصف مقطورة نوع سيكام المقتادة من طرف سائقه البالغ من العمر 40 سنة. ومرافقه البالغ من العمر 21 سنة. ليتم تفتيشها أين عثر أفراد الفرقة على حوالي 40 قنطار من أوراق التبغ الجاف. معبأة في أكياس بلاستيكية حجم كبير. أين تم حجزها واقتيادها إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

تم رفع جنحة الحيازة غير القانونية لأوراق التبغ، جنحة عدم الفوترة وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، مع تسليم البضاعة المحجوزة إلى مفتشية أملاك الدولة ببريكة وتسليم الشاحنة إلى سائقها.