باتنة: الدرك يحبط عملية نقل 99 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الشعبة بباتنة، من إحباط عملية تمرير شحنة كبيرة من السجائر أجنبية الصنع. كانت محملة ومموهة على متن شاحنة نوع سوناكوم.

العملية جاءت بناء على معلومات مستغلة من طرف الفرقة وتمت بتاريخ 16 ماي 2023. حين وضع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الشعبة خطة محكمة لإحباط عملية نقل وتمرير شحنة من السجائر عن طريق غلق جميع المنافذ. أين تم توقيف الشاحنة السالفة الذكر المقتادة من طرف السائق المسمى (ب.س) البالغ من العمر 45 سنة.

وعلى مستوى محور الدوران أولاد بشينة بلدية وادي الشعبة. أين تم العثور بداخل الشاحنة على كمية قدرت بـ 99500 علبة سجائر نوع HB أجنبية الصنع. مباشرة تم توقيف المعني والشاحنة واقتيادهم إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيق.

وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن تورطه في جنحة تهريب بضاعة أجنبية. مع تسليم المحجوزات والشاحنة إلى مصالح الجمارك بباتنة.