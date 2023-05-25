باتنة: الدرك يحبط مخطط شبكة لسرقة مضخات المياه

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسفيان ولاية باتنة، من إحباط عملية سرقة محركات ماء تعرض لها ثلاثة ضحايا بالمنطقة.

العملية جاءت في إطار محاربة جرائم السرقة والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم. حيث تمت على إثر معلومات مستغلة من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسفيان بباتنة بتاريخ 20 ماي 2023، على الساعة الثانية (02:00) صباحا. تفيد بوجود أشخاص على متن مركبة يقومون بعملية السطو والسرقة بمنطقة المسدور قرية تيفران بلدية سفيان.

وحيسب البيان، فقد تم على جناح السرعة تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. ليتم العثور على المركبة نوع رونو كليو بدون وثائقها الإدارية عالقة في الأوحال. على جانب الطريق بباتنة ومحملة بالمسروقات لاذ راكبيها بالفرار. وأثناء تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم العثور بالصندوق الخلفي على ثلاث محركات مائية صغيرة الحجم. ومضختين مائية كهربائية. بالإضافة كذلك إلى حبل بطول حوالي 12 متر وزوج قفازات جلدية.

كما تم العثور على لوحتي التسجيل الأمامية والخلفية أخرى استعملت للحيلولة. دون التعرف على صاحبها في حال شوهدت لوحة تسجيلها.

وتكثيفا لعملية البحث والتحري تم توقيف السائق ويتعلق الأمر بالمسمى (ش.أ) 23 سنة. واقتياده إلى مقر الفرقة بباتنة من أجل التحقيق فيما بقي المشتبه فيه الثاني في حالة فرار .

كما تم مواصلة للتحقيق تسليم المضخات المسروقة إلى الضحايا بعد التعرف عليها بواسطة وصل استلام. وتم وضع المركبة المستعملة في الجريمة بالمحشر البلدي بباتنة إلى غاية صدور أمر قضائي وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة عن تورطه في جريمة السرقة، بتوافر ظرفين فأكثر من ظروف التشدد، ظرف استحضار مركبة ظرف الليل والتعدد.

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