باتنة: الدرك يحجز 115 قنطار من النخالة بسريانة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة ولاية باتنة. من حجز 115 قنطار و 17 كلغ من مادة النخالة كانت موجهة للمضاربة بقيمة مالية قدرت بحوالي 207000 دج.

العملية جاءت في إطار محاربة ظاهرة المضاربة، وتمت القضية بتاريخ 16 ماي 2023. على إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة بباتنة. بخدمة سد على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف. حيث تم توقيف مركبة نوع طويوطا هيليكس محملة بـ 20 قنطار من مادة النخالة دون حيازة سائقها على وثائق قانونية تسمح له بمزاولة هذا النشاط. على الفور تم اقتياد المعني إلى مقر الفرقة المحلية لمواصلة التحقيق.

ومواصلة للتحقيق تم تكثيف التحري وتحديد أماكن المستودعات بباتنة، أين تم تفتيش ثلاثة منها تفتيشا أمنيا دقيقا. ليتم حجز السلعة السالفة الذكر من مادة النخالة مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 46 سنة .

كما حررت ضد المشتبه فيه جناية المضاربة غير الشرعية جنحة عدم التعامل بالفاتورة أو أية وثيقة التي تقوم مقامها عند القمام بعمليات البيع أو الشراء أو تأدية خدمة بين المتعاملين. بالإضافة كذلك إلى جنحة الممارسات التجارية غير نزيهة “الإخلال بتنظيم السوق وإحداث إضطرابات فيه”، جنحة الوسم والبيانات غير مطابقة. حيث تم تقديم المشتبه فيه اليوم أمام الجهات القضائية المختصة.

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