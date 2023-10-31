باتنة: الدرك يحجز 140 قنطار من شجيرات التبغ بالمعذر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعذر ولاية باتنة أثناء قيامهم بدورية عبر إقليم بلدية المعذر من حجز 140 قنطار من شجيرات التبغ المجففة.

العملية تمت فور مشاهدة أفراد الفرقة شاحنة نوع “JMC” تسلك المسلك الترابي المؤدي إلى أحد المستودعات المهجورة بباتنة. تم توقيفها أين كانت مقتادة من طرف مالكها المسمى (ذا) البالغ من العمر 63 سنة ينحدر من ولاية أم البواقي.

وبعد معاينة أفراد الدورية للشاحنة، تبيّن أنها مُحملة بشجيرات التبغ. كما أن المستودع المهجور به كمية كبيرة من شجيرات التبغ كانت منشورة بطريقة جيدة لغرض التحفيف. على إثر ذلك طلبوا من المعني الوثائق التي تسمح له بمزاولة هذا النشاط. أين تبين أنه لا يحوز على أي وثيقة قانونية تسمح له بذلك.

التحقيقات أفضت إلى أن المعني قام بغرس حوالي 04 هكتار من شجيرات التبغ وقام بجني حوالي 5000 شجيرة. وقام بنقلها على متن شاحنته على مرات متتالية وتخزينها من أجل التجفيف بمستودع مهجور ببلدية المعذر وذلك من أجل بيعها لاحقا.

على إثر ذلك، تم حجز السلعة المتمثلة في 140 قنطار من شجيرات التبغ مخففة. واقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعذر، تحقق في قضية الحال المتعلقة بعدم التصريح لدى مصلحة الضرائب بغرس شجيرات التبغ. نقل وحيازة أوراق التبغ بدون رخصة، عدم التصريح بنشر وتخزين أوراق التبغ.

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