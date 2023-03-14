باتنة: الدرك يحجز 219 قنطار من النخالة موجهة للمضاربة بسريانة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة ولاية باتنة من حجز 219 قنطار من مادة النخالة موجهة للمضاربة بدون حيازة أي وثائق قانونية.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت في إطار التحقيق المفتوح من طرف الدرك الوطني بسريانة وفي إطار محاربة المضاربة في مادة النخالة. أين تم توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة. مع حجز شاحنة استعملت في نقل البضاعة المحجوزة.

العملية تمت على إثر توقيف شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 75 في إتجاه مدينة سطيف محملة بمادة معتبرة من مادة النخالة. ومن ثم تم تكثيف التحريات وتتبع نقاط البيع. أين تم مداهمة المحل التجاري الذي يقوم بعرض وبيع مادة النخالة بسعر غير قانوني.

كما حررت ضد المشتبه فيهم جناية المضاربة غير الشرعية. جنحة إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، جنحة الممارسات التجارية غير النزيهة الإخلال بتنظيم السوق وإحداث إضطرابات فيه، جنحة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري (تجارة أعلاف المواشي). بالإضافة كذلك إلى جنحة عدم التصريح بالمستخدمين لدى مصالح الضمان الإجتماعي بباتنة، جنحة عدم تحرير فاتورة أثناء البيع. جنحة عدم تطابق السعر المعلن مع المدفوع والمطبق بالمحل مقابل شراء أو تأدية خدمة.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة بباتنة، تحقيقا في قضيتين منفصلتين. أين تم تسليم السلعة المحجوزة إلى مديرية أملاك الدولة. وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتاريخ 14 مارس 2023

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