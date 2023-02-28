باتنة: الدرك يحجز 70 قنطار من أوراق التبغ الجاف

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة ولاية باتنة، من حجز 291 رزمة من مادة التبغ على شكل ورق بوزن قدر بـ 70 قنطار بقيمة مالية إجمالية قدرت بحوالي 716000 دينار جزائري.

حيثيات القضية جاءت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة بدورية عبر الإقليم. وبناء على معلومات مستغلة حول المشتبه فيه. أين تم وضع خطة محكمة وغلق جميع المنافذ المحتمل سلكها من طرف المشتبه فيه. أين تم رصد شاحنة نوع رونو سالكة الطريق الوطني رقم 78 والطريق الإجتنابي للوزن الثقيل بلدية بريكة ولاية باتنة.

كما تم توقيفها وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا. ليتم العثور بالصندوق الخلفي للشاحنة على 291 رزمة من مادة أوراق التبغ بوزن إجمالي قدر بـ 70 قنطار. و بعد الاستفسار مع المشتبه فيه عن البضاعة تبين انه لا يملك السجل التجاري ولا الفاتورة التي تسمح له بمزاولة هذا النشاط. ليتم اقتياد الشاحنة وسائقها البالغ من العمر 55 سنة إلى مقر الفرقة المحلية لاستكمال إجراءات التحقيق. كما تم تسليم البضاعة المحجوزة إلى مديرية أملاك الدولة ببريكة.