باتنة: الدرك يحجز 97 قنطار من مادة التبغ بالمعذر

تمنكت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعذر من حجز 97 قنطار من ورق التبغ.

العملية جاءت بعد دورية للدرك الوطني بالمعذر وإستغلالا لمعلومات عثرت على حقل لزراعة شجيرات التبغ “مادة الشمة ” بتاريخ 26 سبتمبر الجاري. ملك للمشتبه فيه (م. ر) البالغ من العمر 37 سنة. حيث أظهرت المعاينات قيام المشتبه فيه بغرس حوالي 2,5 هكتار من شجيرات التبغ إلى جانب قيامه بجني حوالي 2400 شجيرة و تركها في مكانها بغرض تجفيفها وتهيأتها للبيع.

التحقيق بين أن المشتبه فيه لا يحوز أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط. وتبعا لمفتشية الضرائب المعني لم يصرح لدى مصالحهم للقيام بغرس منتوج التبغ.

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعذر تحقق في القضية. و سيتم تسليم البضاعة المحجوزة إلى مفتشية أملاك الدولة.