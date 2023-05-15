باتنة: الدرك يسترجع سيارتين في ظرف قياسي بتازولت وعين التوتة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتازولت وعين التوتة ولاية باتنة من إسترجاع سيارتين مسروقتين في ظرف قياسي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر إتصال الضحية بالرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن تعرض سيارته نوع هيونداي أكسنت للسرقة. على الساعة الثانية صباحا من بلدية تازولت على الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة. وتنقل أفراد الدرك الوطني على جناح السرعة لعين المكان. مع تطويق كامل الحي وتمشيط المحيط على مسافة أزيد من 02 كلم في جميع الإتجاهات. لإحباط عملية السرقة وإسترجاع المركبة.

وأشارت ذات المصالح إلى أن الآنية في التبليغ عن الجريمة والسرعة في التدخل مكنت من إسترجاع السيارة المسروقة، أين تم فتح تحقيق في القضية. وتسخير أفراد الشرطة التقنية للدرك الوطني لإجراء المعاينات.

وفي سياق متصل تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة من إسترجاع مركبة مسروقة نوع طويوطا هيليكس من إقليم ولاية بسكرة. في ظرف قياسي لم يتعد 45 دقيقة بعد دخولها مدينة عين التوتة. قادمة من مدينة القنطرة عبر الطريق الوطني رقم 03. أين تم تسليمها إلى مصالح الأمن الوطني لولاية بسكرة مكان وقوع الجريمة لإستكمال التحقيق.