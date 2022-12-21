باتنة: الدرك يسترجع 30 رأسا من المواشي في ظرف وجيز

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باولاد فاضل ولاية باتنة، من إسترجاع 30 رأسا من الماشية في ظرف وجيز.

العملية جاءت بناء على بلاغ تلقته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فاضل من طرف الضحية. مفاده ضياع 74 رأس من المواشي “56 رأس من الغنم و 18 رأس من الماعز” من السلالة المحلية ملك له.

وقامت ذات المصالح، بوضع خطة عمل في إطار تفعيل مخطط مجابهة ظاهرة سرقة المواشي والقضاء عليها. ولضمان استرجاع المواشي المسروقة. أين تم تبليغ الفرق الإقليمية المجاورة ووضع نقاط مراقبة وسد المنافذ، تشكيل دورية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فاضل. والتنقل إلى عين المكان لإجراء المعاينات الأولية إلى جانب تكثيف دوريات للبحث عن الماشية.

بعد القيام بعملية بحث واسعة بالمناطق المجاورة للقرية وتمشيط المنطقة وتقفي أثار الماشية. تم العثور على 30 رأس منها 18 رأس غنم و 12 رأس من الماعز واسترجاعها وذلك في ظرف قياسي أين تم تسليمها إلى مالكها، مع مواصلة التحقيق.