باتنة: الدرك يسترجع 40 رأس من الغنم بعد ضياعها من صاحبها بتازولت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتازولت ولاية باتنة من إسترجاع قطيع من الغنم بعد ضياعها من صاحبها.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار العمل الجواي للدرك الوطني وحفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. حيث تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتازولت للتبليغ عن ضياع 40 رأس من الغنم “20 معزة و 20 نعجة” ذات سلالة محلية بالمكان المسمى غابة آلاك ببلدية تازولت ولاية باتنة. حيث كان المعنى يرعى أغنامه وأثناء أخذه القسط من الراحة. تفقد بعدها قطيعه ولم يعثر عليه كاملا.

كما أشار المصدر، إلى أن المواطن قام مباشرة بتبليغ الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتازولت عن ضياع قطيعه. ليتم على الفور تم تشكيل دورية والتوجه مباشرة لعين المكان للبحث على الأغنام. والعثور على القطيع كاملا بنفس الغاية بعد حوالي ساعة ونصف من البحث.