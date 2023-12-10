باتنة: الدرك يسترجع 65 رأس ماعز بعد ضياعها بعين التوتة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة من إسترجاع 65 رأس من الماعز سلالة محلية. في ظرف قياسي بناء على بلاغ الضحية.

وحسب بيان لذات المصالح، العملية جاءت بعد تلقي بلاغ من الضحية بتاريخ 07 ديسمبر الجاري على الساعة 11:00 صباحا. عن ضياع 80 رأس من الماعز من سلالة محلية من زريبته الكائنة ببلدية أولاد عوف من بين 120 رأس من الماعز التي كانت داخل الزريبة.

وتنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة إلى عين المكان. وقاموا بالمعاينات اللازمة من أجل تحديد ما إذا كانت الواقعة فعل إجرامي من عدمه.

المعاينات أكدت ضعف احتمال تعرض ماشية المعني لعملية سرقة. حيث لم يتم معاينة أي عملية كسر أو ماشابه ذلك.

وتم تمشيط المكان المجاور للزريبة مع تقفي آثار رؤوس الماعز الضائعة. وفي ظرف قياسي تم العثور وإسترجاع 65 رأس من الماعز المفقودة بالقرب من أحد مساكن جيرانه.

من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة فتحت تحقيقا في القضية.