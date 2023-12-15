باتنة: الدرك يسترجع 90 رأس غنم ويوقف شخصين بثنية السدرة

تمكن أفراد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بسريانة ولاية باتنة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي. تتكون من شخصين يبلغان من العمر 24 و 29 سنة.

العملية تمت بناء على اتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن وجود شخصين قاما بسرقة 90 رأس من الغنم. بالمكان المسمى مشتة اولاد جحيش التابع لبلدية زانة البيضاء ولاية باتنة. ومباشرة تم تشكيل دورية و التنقل من طرف مصالحنا لذات المزرعة و بعد تفتيشنا للأماكن المجاورة تم العثور على الماشية المسروقة واسترجاعها وتسليمها لمالكها.

كما تم توقيف شخصين مسبوقين قضائيا عن ارتكابهما جرائم السرقة واقتيادهما إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثنية السدرة لمواصلة التحقيق. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سوف يتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.