باتنة: الدرك يطيح بشبكة للتنقيب عن الآثار واسترجاع قطع نقدية أثرية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة ولاية باتنة، من الإطاحة بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة. ينحدرون من ولاية باتنة عن تورطهم في جريمة الحفر والتنقيب.

العملية جاءت في إطار محاربة جرائم الحفر والتنقيب، للحفاظ على الموروث الثقافي. حيث تمت حوالي الساعة الواحدة صباحا من نفس اليوم. استغلالا لمعلومات من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة رصد شاحنة على متنها ثلاثة أشخاص يقومون بالتنقيب بمنطقة ذات تضاريس صعبة ببلدية سقانة. أين تم توقيف الشاحنة من نوع إيسيزي التي كانت سالكة مسلكا ترابيا مؤدي إلى الطريق الوطني رقم 28 كانت مقتادة من طرف مالكها المسمى (ب ب 35 سنة). رفقة كل من المسميان (ب و 31 سنة) و(ب م 33 سنة).

كما أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على خمس “قطع معدنية من المحتمل من مادة الذهب” تعود إلى حقبات قديمة. كما تم العثور على فأس صغير ورفش (بالة) وحقيبة ظهر فارغة، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات.

مواصلة للتحقيق وتبعا للإذن بالتفتيش من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة مدعمين بأفراد من فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني باتنة. تم تفتيش مسكن مشتبه فيه أين تم حجز جهاز كشف عن المعادن من نوع VANQUISH S40. وفأس مع توقيف المشتبه فيه الرابع المسمى “ب ي 26 . سنة”.

تم فتح تحقيق في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات.