باتنة: الدرك يطيح بعصابة إجرامية ويسترجع سيارة ومسروقات في ظرف قياسي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب من إسترجاع سيارة مسروقة نوع “مرسيدس” في ظرف قياسي وتوقيف الفاعلين.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم،حيث تمت على إثر شكوى تقدم بها الضحية وهو أحد المواطنين القاطنين بإقليم إختصاص ذات الفرقة. مفادها تعرضه لعملية سرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية. قدر بحوالي مليار ومائتي مليون سنتيم وكمية من المصوغات الذهبية وكذا سيارته من نوع “مرسيدس”.

فور تلقي الشكوى تم وضع خطة عمل محكمة من أجل القبض على الفاعلين وإسترجاع المسروقات. وعملا بأساليب التحري والوسائل القانونية تم التوصل إلى الفاعلين وإيقافهم. في ظرف قياسي وإسترجاع المسروقات المتواجدة لديهم.

كما أسفرت العملية عن الإطاحة بجمعية أشرار متكونة من 05 أشخاص تم توقيف ثلاثة 03 منهم. فيما بقي إثنان آخرين في حالة فرار المعنيين تورطوا في جناية تكوين جمعية أشرار السرقة بالتعدد وإنتحال صفة الغير وعدم التبليغ عن جناية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا مع تسليم المواد المسروقة المسترجعة إلى مالكها.