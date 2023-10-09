باتنة: الدرك يطيح بعصابة تعتدي على المارة بعين ياقوت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ياقوت مدعمة بفرقة الأمن والتحري بعين ياقوت بباتنة. من الإطاحة بخمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و 22 سنة. عن تورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار وتكوين عصابة أحياء التحطيم العمدي لملك الغير والشروع في السرقة في الطرق العمومية.

العملية جاءت في إطار محاربة عصابات الأحياء والمعتدين على مستعملي الطريق. حيث وبتاريخ 01 أكتوبر 2023 أثناء قيام أفراد ذات الفرقة بدورية عبر الإقليم وعلى مستوى الخرجة الشمالية لبلدية عين ياقوت بباتنة بالطريق الوطني رقم 03. تقدم أحد مستعملي الطريق ببلاغ عن تعرضه لاعتداء بواسطة الرشق بالحجارة بالقرب من مشتة بئر عمار بلدية عين ياقوت ليتم وضع خطة محكمة والتنقل إلى مكان الحادثة. أين تم رصد المشتبه فيه ويتعلق بالمسمى ” د م س 18 سنة” الذي كان يحمل بيده حجارة و يختبا وراء موقف الحافلات قصد رشق مستعملي الطريق. فور مشاهدته لأفراد الدورية حاول القرار أين تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

مواصلة للتحقيق، تم توقيف كل من المشتبه فيه (غ ع 19 سنة) و( ع ع 22 سنة). بالإضافة كذلك إلى (د خ 18 سنة) و(ز ز 17 سنة). وتم فتح تحقيق في القضية مع تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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