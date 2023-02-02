باتنة: الدرك يطيح بعصابة تعتدي على المواطنين بفسديس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفيسديس ولاية باتنة، من وضع حد لعصابة تحترف الإعتداء على المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة تتكون 06 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و 35 سنة، يحترفون الإعتداء على المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء بالمنتزه العائلي غابة كاسرو.

وجاءت العملية حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم خاصة من الإعتداءات من طرف العصابات المدججة بالأسلحة البيضاء. وتمت بناءا على شكوى تقدم بها مواطن مفادها تعرضه لسرقة هاتف نقال متبوع بالإعتداء.

بعد تكثيف التحريات تم التعرف على أفراد العصابة وتوقيف 03 منهم مع إسترجاع 03 هواتف نقالة وحجز الأسلحة البيضاء والأغراض المستعملة في الجريمة. كما تم تحديد ضحايا آخرين تعرضوا لعمليات اعتداء من طرف ذات العصابة. حيث تم عرض المتورطين والمسروقات المسترجعة على الضحايا وتعرفوا عليها في الوهلة الأولى.

سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور إستكمال إجراءات التحقيق.