باتنة: الدرك يفتح تحقيقا حول منزل يُستغل لممارسة الرذيلة

فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس في باتنة، تحقيقا حول منزل يستغل لممارسة الرذيلة.

وحسب بيان لذات المصالح، حجز أفراد الفرقة بالمنزل كمية 50 وحدة من المشروبات الكحولية.

وتم حجز المشروبات الكحولية على مستوى منزل والد المشتبه فيه المسمى “س. ح” البالغ من العمر 28 سنة. الذي كان يستغله لكرائه لممارسة الرذيلة فيه “منزل دعارة”.

وبعد التحقيق مع المشتبه فيه الذي إعترف بأنه قام بكراء المنزل للمشتبه فيه الثاني المسمى “غ ح” البالغ من العمر 22 سنة لممارسة الرذيلة فيه مقابل مبلغ مالي. وأن المشروبات الكحولية تعود اليه كونها هو من كان يشغل المنزل في تلك الفترة.

وتم توقيف المشتبه فيه الأول وإقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس لمواصلة إجراءات التحقيق. فيما بقي المشتبه فيه الثاني في حالة فرار، مع حجز المشروبات الكحولية.

وفتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس تحقيق في القضية، وسيتم تسليم المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة. وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من إجراءات التحقيق.