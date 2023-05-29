باتنة: الدرك يفتح عدة طرقات مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه

تدخلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة من أجل فتح عدة طرق وطنية ولائية وبلدية بإقليم الاختصاص. بعد هطول كميات معتبرة من الأمطار، أدت إلى إرتفاع منسوب المياه بعدة مناطق بالولاية.

وتمكنت مصالح الدرك من فتح الطريق الوطني رقم 75 بالضبط ببلدية عين جاسر على مستوى الحجرة الكيلومترية رقم 188 بدوار الفرادة في الجهة المؤدية لمدينة سطيف. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 17 ببلدية لازرو على مستوى الحجرة الكيلومترية 14 كلم + 800م. بين بلدية لازرو وبلدية بئر الشهداء ولاية أم البواقي. وكذا الطريق البلدي غير المرقم الرابط بين مشتة تاكليلت الظهرية والطريق الولائي رقم 17 ببلدية لازرو.

كما أن هذه الطرق تم فتحها بعد إرتفاع منسوب المياه على مستواها مما أدى إلى غلقها. و بفضل التدخل الآني لمصالح الدرك الوطني والسلطات المدنية. إلى جانب تسخير الوسائل المناسبة تم فتح هذه الطرق وتسهيل حركة المرور وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين.

وأضافت ذات المصالح، أن الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين مدينة باتنة بإتجاه مدينة سطيف والطريق الولائي رقم 8 الرابط بين عين جاسر ومروانة بالحجرة الكيلومترية رقم 12 يبقى يشهد وجود طمي ومياه على الطريق. مما جعل حركة المرور بطيئة ولذلك يتواجد أفراد الدرك الوطني بسريانة على مستوى هذين المقطعين لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتقديم المساعدة لمستعملي الطريق إلى جانب العمل على فتح الطريق بشكل تام.

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