باتنة: الدرك يوقف شخصا ويسترجع مجوهرات مسروقة بنقاوس

تمكنت الفرق الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس ولاية باتنة من توقيف شخص واسترجاع كمية من المجوهرات.

وجاءت العملية بناء على شكوى مقدمة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس. مفادها تعرض الضحية البالغة من العمر 64 سنة إلى سرقة مجوهرات ذهبية متمثلة في 05 أساور ذهبية. وسلسلتين ذهبيتين. بالإضافة كذلك إلى 3خواتم ذهبية، ( 01 ) بلاكيور. حزام ذهبي وسلسلة معصم يد “غورمات” ناهيك عن 4 أقراط ذهبية.

وعلى أثر ذلك تمكن أفراد ذات الفرقة من استرجاع المسروقات وتسليمها إلى مالكتها في ظرف قياسي. بعد تكثيف البحث والتحري ليتم التوصل إلى المشتبه فيه البالغ من العمر 44 سنة. مع توقيفه والتحقيق معه والتوصل إلى مكان المسروقات وإسترجاعها.

سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من إجراءات التحقيق. وتم تسليم المواد المسترجعة لمالكتها.