باتنة: الدرك يوقف شخصين بتهمة التنقيب عن المعادن الثمينة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بآريس ولاية باتنة، من إحباط عملية الحفر والتنقيب عن المعادن الثمينة. وتوقيف شخصين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهما بين 30 و 33 سنة. ويتعلق الأمر بكل

من المسمى “ب.ل” البالغ من العمر 33 سنة. والمسمى “ب ي” البالغ من العمر 30 سنة.

وتم ضبط المشتبه فيهما وهم يقومان بالحفر والتنقيب بمنطقة لاردام بلدية أريس ولاية باتنة، أين تم القرص عليهما داخل حفرة بعمق حوالي 3متر وقطر حوالي 05 متر بعين المكان. كما تم العثور على آلة حفر يدوية كهربائية كبيرة بصندوق حديدي بها 03 مثاقب خاص بها. بالإضافة كذلك إلى آلة حفر يدوية كهربائية نوع كروان حجم صغير معها 07 مثاقب خاصة بها. محرفتين يدويتين، فأس مطرقة يدوية ديكامتر حبل بطول 12 متر. دارة كهربائية بها مصباحين ومقبض متعدد المخارج، مطرقة صغيرة، فأس صغير، قفازات بيضاء، 05 دلاء فارغة. بالإضافة كذلك إلى أسياخ نحاسية للبحث عن المعادن وشاحنة نوع فوتون.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن تورطهم في جنحة التشويه العمدي للممتلك ثقافي عقاري، والتنقيب عن الآثار على أرض عمومية أو خاصة بدون رخصة وجنحة حيازة عتاد حساس دون رخصة.