باتنة: الدرك يوقف شخصين ويحجز 752 قارورة خمر بنقاوس

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بنقاوس ولاية باتنة. من حجز 752 وحدة من المشروبات الكحولية. مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و 65 سنة.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات واردة لفرقة الأمن والتحري بنقاوس. على إثرها تم تشكيل دورية مع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الولائي رقم 09. ليتم توقيف سيارة مشتبه فيها من نوع بيجو 504 مغطاة قادمة من إتجاه عين أزال بإتجاه مدينة نقاوس.

بعد أخذ كل الإجراءات الأمنية وتفتيشها، تم العثور بالصندوق الخلفي لها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب 752 وحدة مغطاة ومموهة على متن المركبة. ليتم توقيف صاحب المركبة المسمى (ش ب) البالغ من العمر 65 سنة ومرافقه ( ح ع ) 22 سنة وحجز المشروبات الكحولية .

كما تم فتح تحقيق في القضية من طرف فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بنقاوس. وتسليم المحجوزات لأملاك الدولة بباتنة.