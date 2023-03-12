باتنة: الدرك يوقف شخص ويحجز كمية معتبرة من الخمر بالجزار

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجزار ولاية باتنة، من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 696 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية جاءت عقب توقيف سيارة من نوع “فولسفاغن قولف” بعد تفتيشها تفتيشا قانونيا ومراقبة وثائقها الإدارية تم العثور بداخلها على المشروبات الكحولية، حيث تمثلت في حجز 72 قارورة من نوع هانكن سعة 25 سل. و 240 قارورة نوع ميدزينق سعة 50 سل. بالإضافة كذلك إلى 240 قارورة نوع فيستا سعة 50 سل. و 144 قارورة نوع بافرواز سعة 50 سل.

كما تم تسليم المشروبات الكحولية إلى مفتشية أملاك الدولة ببريكة. وسيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة فور إستكمال إجراءات التحقيق.