باتنة: الدرك يوقف عرس بقرية تافرونت في ثنية العابد من إحياء كمال القالمي

مصالح الدرك الوطني من إيقاف عرس حضره عدد كبير من المدعوين نظم في قرية تافرونت ببلدية ثنية العابد ولاية باتنة. دون إحترام البروتوكول الصحي وكذا مخالف لقرار تعليق الحفلات.

وحسب مصالح النهار اونلاين العريس من ولاية بسكرة وكان يقضي عطلة الصيف في منطقة تافرونت بالقرب من مقر إقامة عروسه في قرية ثلاث. وأحيا العرس الفنان المعروف كمال القالمي.

كما قامت مصالح الدرك الوطني بالإستماع لبعض اهل العريس