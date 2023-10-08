باتنة: الدرك يوقف 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الرصاص بعزابة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باتنة، من إحباط نشاط الإستكشاف والاستغلال المنجمي “التنقيب على مادة الرصاص” دون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة.

العملية جاءت في إطار محاربة مختلف أشكال الإجرام واستغلالا للمعلومات، حيت تم بتاريخ 2023/10/05 حوالي الساعة الحادية عشر ليلا. تنقل أفراد دورية الدرك الوطني بوزوران وتمت مداهمة المفرغة العمومية القديمة الواقعة الجانب الطريق الإجتنابي الشرقي للوزن الثقيل مقابل دوار عزاب بلدية باتنة. أين تم ضبط 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 36 سنة يقومون بالحفر داخل المفرغة من أجل استخراج مادة الرصاص. التي طمرت تحت الأتربة بذات المفرغة يستخدمون في ذلك آلة حفر ( ريطرو ). نوع CAAT مقتادة من طرف المشتبه فيه الأول (ت س 29 سنة).

خلال عملية المداهمة حاول المشتبه فيهم الفرار. أين تم توقيفهم وإقتيادهم إلى مقر الفرقة للتحقيق مع حجر آلة الحفر المستعملة في الجريمة.

كما تم فتح تحقيق في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن التعدي على أملاك الدولة. بالإضافة كذلك إلى ممارسة نشاط الاستكشاف والاستغلال المنجمي التنقيب على مادة الرصاص دون ترخيص.