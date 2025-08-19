إعــــلانات
باتنة.. الدرك يُحبط عملية سرقة قطيع من الماشية

بقلم سعيد حريقة
باتنة.. الدرك يُحبط عملية سرقة قطيع من الماشية
تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، أمس الاثنين، من احباط عملية سرقة قطيع من المواشي بمنطقة لبيار التابعة لبلدية وادي الشعبة.

وحسب بيانٍ لخلية الإعلام بمجموعة الدرك الوطني لولاية باتنة، فإنه فور تلقي معلومات حول وجود شخصين مشتبه فيهما بالمنطقة المذكورة يقومان بشحن قطيع غنم متخذين من جدار إسمنتي لاحد المصانع ستارًا لهما. تم تشكيل دورية مع إغلاق جميع المنافذ. ما أسفر عن توقيف شخصين مشتبه فيهما واسترجاع 14 رأسا من الماشية والماعز.

