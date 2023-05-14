باتنة: الدرك يُحقق في محاولة القتل دهسا بسيارة في سريانة

فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة تحقيقا حول ملابسات شجار إنتهى بعملية دهس بالسيارة ثم الفرار. والتي وقعت داخل محطة الحافلات الحاسن بلدية سريانة.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن وقائع القضية تعود لتاريخ 10 ماي 2023 حوالي الساعة 16:00 مساء. حين وقع شجار بين الضحية البالغ من العمر 34 سنة والمشتبه فيه البالغ من العمر 27 سنة. بعد إلتقائهم صدفة بمحطة الحافلات الحاسن بلدية سريانة. وبعد تدخل أشخاص لفك الشجار همّ المشتبه فيه بالصعود على متن مركبته نوع بيجو 206 ملك له. وتوجه مسرعا نحو الضحية ودهسه ثم غادر مسرعا نحو وجهة مجهولة.

ومواصلة للتحقيق تنقل أفراد الدرك الوطني بسريانة إلى عين المكان وتم نقل الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات سريانة ثم حول إلى المستشفى الجامعي باتنة. كما تم تكثيف التحريات أين تم توقيف المشتبه فيه وسماع جميع الأطراف مع تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا اليوم الأحد.