إعــــلانات
قناة النهار

باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل

بقلم قناة النهار
باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل
الجزائر
  • 52
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/tAPdH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر