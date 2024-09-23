قناة النهار باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل بقلم قناة النهار نشر في 23 سبتمبر 2024 - 23:19 الجزائر شارك غرِّد أرسل 52 0 رابط دائم : https://nhar.tv/tAPdH الجزائر اقرأ أيضا تربية : الدرس الإفتتاحي .. هذا ما يعرفه التلاميذ عن السلامة المرورية وقانون المرور قناة النهار 23 سبتمبر العاصمة: تأخر إنطلاق الدراسة .. تلاميذ ضحـ.ية تأخر تحضيرات الدخول المدرسي قناة النهار 23 سبتمبر تربية : هذه هي المهن المفضلة عند جيل المستقبل .. التلاميذ يرفعون سقف الطموح قناة النهار 23 سبتمبر فرنسا..القنصليات الجزائرية والمكاتب المتنقلة تفتح أبوابها أمام الناخبيين الجزائريين قناة النهار 03 سبتمبر المحكمة الدستورية : عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية لعهدة ثانية قناة النهار 14 سبتمبر صريح جدا :هذا هو أغلى شيء يملكه الجزائري في حياته.. قناة النهار 13 سبتمبر طالع هابط : عين الملح في المسيلة .. وكأنك في فيلم لرعاة البقر قناة النهار 19 سبتمبر النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية المسبقة قناة النهار 08 سبتمبر رئيس الجمهورية : قبل نهاية السنة الأولى من العهدة..سنغلق نهائيا ملف مناطق الظل قناة النهار 17 سبتمبر السكن، رفع الأجور والقدرة الشرائية.. هذا ما يريده الجزائريون من الرئيس في عهدته الثانية قناة النهار 09 سبتمبر