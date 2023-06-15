باتنة: السيول تغمر موقع “لاماسبا ” الأثري بمروانة بعد حفريات تخريبية

غمرت مياه سيول الأمطار الأخيرة حفريات موقع “لاماسبا” الأثري بمدينة مروانة بولاية باتنة. الأمر الذي سيؤثر سلبا عليه لا محالة خاصة بعد تسرّب السيول إلى جدران وأساسات الموقع تحت الأرض.

ويحمل المختصون ما حصل وسيحصل من تضرر للواقفين على حفريات نهاية ديسمبر 2022. التي كشفت عن معالم المدينة الأثرية “لاماسبا ” في عدة مواقع في حفريات وصفها المختصون بالبعيدة عن المعايير التقنية المعمول بها عالميا في مثل هكذا حفريات أثرية. على اعتبار أن ما تم من حفريات كان تحت عنوان ” أسبار اختبارية ” بطلب من صاحب القطعة الأرضية للتأكد من كونها أرض بها آثار أم لا.

لكن –حسب المختصين – فإنّ ما تم على أرض الواقع لم يكن ” أسبارا ” بل حفريات امتدت على طول 200 متر. استعملت فيها جرافة مسننة بطريقة عشوائية، وعند انتهاء فريق العمل من مهمته والمغادرة. ترك مواقع الحفريات دون حماية أو تغطية، لذلك غمرتها سيول الأمطار ملحقة بها أضرارا سيزداد حجمها بمرور الوقت. وتكرار الحادثة ما دامت مواقع الحفريات دون تغطية ولا حماية.

وفي اتصالنا بمدير الثقافة حول هذه الحادثة، رد بالقول في تصريح “للنهار”، أن مصالحه أعدت تقريرا مفصلا في شأنها تم توجيهه الى الوزارة الوصية. وأضاف نفس المتحدث أن عملية الأسبار تمت وفقا للمعايير التقنية اللازمة.