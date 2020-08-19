باتنة.. الشرطة تفكك ورشة سرية لصناعة المرطبات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية بباتنة من تفكيك ورشة سرية لصناعة المرطبات.

العملية جاءت بعد معلومات مؤكدة وصلت ذات المصلحة مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 40 سنة باستغلال تلك الورشة السرية بمسكنه بحي الرياض بباتنة لصناعة المرطبات و المثلجات بدون رخصة و غير مطابقة لشروط الصحة و النظافة مستعملا كميات كبيرة من اكياس الحليب المدعم و بعض المواد الاولية، ملونات غذائية، حمض السيتريك، صهاريج و بعض الأوعية.

وبناء على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل التنقل الى عين المكان ومداهمة المحل وحجز عتاد وادوات الورشة السرية مع انجاز ملف لمتابعة المطاعم قضائيا.