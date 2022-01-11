باتنة: الشرطة توقف المعتدين على مختل عقليا بمروانة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مروانة بولاية باتنة، من توقيف منفذي الاعتداء على شخص مختل عقليا.

وحسيب بيان لذات المصالح، فإنه على إثر ما تم تداوله عبر مختلف صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض المسمى ( ب ب ) البالغ من العمر 45 سنة. و الذي يعاني من اضطرابات عقلية للاعتداء بالضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض. كما تم إحداث حروق على مستوى الوجه مع عاهة بالعين اليمنى من قبل مجهولين بمدينة مروانة. باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية أمن دائرة مروانة بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.

كما تم بعد تكثيف الأبحاث والتحريات مع استغلال الوسائط التكنولوجية التوصل في ظرف قياسي للفاعلين وتوقيفهما. وهما البالغين من العمر 19 و 22 سنة مسبوقين قضائيا. ليتم انجاز ملفات جزائية ضدهما و تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.

للإشارة فقد أقدم مجهولون بمدينة مروانة بباتنة على الإعتداء على مختل عقليا في الأربعينيات من العمر، عندما كان الضحية المنحدر من بلدية تاكسلانت يتواجد بمدخل احدى العمارات بمدينة مروانة. حيث قاموا بالاعتداء الجسدي عليه قبل سكب مادة حارقة على وجهه ما تسبب له في جروح وانتفاخ بالوجه والعينين، يرجح أن تكون المادة حمض الأسيد. ما تسبّب في نقله إستعجالا إلى مستشفى المدينة في حالة خطيرة جدا.

وكان الضحية قد تعرض لضرب مبرح بآلات حادة، أدى إلى إصابته بكسور. فيما قام المنحرفون بحرق الضحية ورش أنحاء مختلفة من جسمه بمادة حارقة شوّهت وجهه وعطلت الكثير من حواس الضحية مثل النظر والسمع والشم. وهو ما عقد حالته الصحية وجعلها تبلغ درجة الخطورة القصوى.

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