باتنة .. العثور على الشخص التائه في جبال أم الرخا بعد ساعات من البحث

تمكّنت مع قبل قليل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمروانة بولاية باتنة من العثور على الشخص الذي تاه عشية اليوم بمنطقة ثاربعث بجبال أم الرخا.

وذلك بعد عملية بحث واسعة عبر المسالك الوعرة رغم الظروف المناخية الصعبة.

وحسب مصادر ميدانية، فقد عُثر على المعني في وضعية صحية لا بأس بها، وقد بدت عليه علامات التعب والجوع والخوف نتيجة بقائه لعدة ساعات وسط الضباب الكثيف والثلوج والظلام، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في عين المكان في انتظار نقله الى بيته أو الى المستشفى اذا كان ذلك صروريا.

وقد تعاون الشخص المفقود مع مصالح الحماية المدينة عبر الهاتف خلال فترة البحث، حيث ساعدت المعلومات التي كان يقدمها في تحديد مكانه والوصول إليه في أقصر وقت ممكن.