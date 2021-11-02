باتنة: العثور على جثة رعية إيطالية داخل مسكنها بحي 1200 مسكن

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء من العثور على جثة رعية ايطالية حي 1200 مسكن بولاية باتنة. وحسب مصادر النهار اونلاين يتعلق الامر بإمرأة إيطالية في العقد السادس من العمر تقطن بحي 1200 مسكن بمدينة باتنة.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الأمن المختصة غقليميا من أجل فتح تحقيق في القضية للتأكد حول فرضية تعرضها لجريمة قتل. وأكد مصادر محلية ان الرعية الإيطالية تقطن في مدينة باتنة بمفردها منذ سنوات.