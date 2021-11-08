باتنة: العثور على جثتين متفحمتين داخل مستودع للخردوات الحديدية

عثرت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم بولاية باتنة على جثتين متفحمتين داخل مستودع للخردوات الحديدية ببلدية واد الطاقة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد عثرت الحماية المدنية على شابين في العقد الثالث من العمر. والضحية الأوّل شاب في الثلاثينيات في انتظار تحديد هوية الضحية الثانية.

وعثرت مصالح الحماية المدنية على الضحيتين بعد ندخلها من أجل إخماد حريق بمستودع في منطقة عين اليابسة ببلدية وادي الطاقة. حيث يوجد بداخل المستودع المحترق مضخات وأجهزة الري وخردوات حديدية أخرى.

وحسب المعلومات الأولية، فإن أشارت إلى أن سبب الحريق الذي شب في المستودع وأدى الى تفحم شخصين هو انفجار مادة البارود.

كما تعمل مصالح الشرطة العلمية على التحقيق رفقة المصالح المختصة في ملابسات الحادثة.

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