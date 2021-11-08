باتنة: العثور على جثتين متفحمتين داخل مستودع للخردوات الحديدية
عثرت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم بولاية باتنة على جثتين متفحمتين داخل مستودع للخردوات الحديدية ببلدية واد الطاقة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد عثرت الحماية المدنية على شابين في العقد الثالث من العمر. والضحية الأوّل شاب في الثلاثينيات في انتظار تحديد هوية الضحية الثانية.
وعثرت مصالح الحماية المدنية على الضحيتين بعد ندخلها من أجل إخماد حريق بمستودع في منطقة عين اليابسة ببلدية وادي الطاقة. حيث يوجد بداخل المستودع المحترق مضخات وأجهزة الري وخردوات حديدية أخرى.
وحسب المعلومات الأولية، فإن أشارت إلى أن سبب الحريق الذي شب في المستودع وأدى الى تفحم شخصين هو انفجار مادة البارود.
كما تعمل مصالح الشرطة العلمية على التحقيق رفقة المصالح المختصة في ملابسات الحادثة.
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باتنة: تفحم شاب وإنقاذ آخر في حريق بكوخ
تسبب حريق إندلع بكوخ في منطقة لحجالة ببلدية انقاوس بباتنة في وفاة شاب. فيما تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ شاب آخر.
حيث تدخلت فرق التدخل لوحدة انقاوس مدعومة بوحدة رأس العيون من أجل حريق نشب بكوخ. وتمكنت من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 28 سنة وتعرض لحروق من الدرجة الثالثة تم نقله إلى مستشفى انقاوس. فيما لقي شاب آخر في الـ20 سنة من العمر مصرعه بعد أن تفحم كليا.
فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.
باتنة: العثور على شاب مكبل اليدين والرجلين مرمي على حافة الطريق بعد سرقة سيارته
تم العثور على شاب مرمي على حافة الطريق بأحد المناطق المعروفة بولاية باتنة.
وحسب مصادر النهار اونلاين الشاب البالغ من العمر 24 سنة عثر عليه مكبل اليدين والرجلين مرمي على حافة الطريق في المكان المسمى “طريق القرية”.
وحسب ذات المصادر فإن الشاب تعرض لعملية إعتداء من طرف مجهولين بغرض سرقة سيارته. وعلى إثر ذلك تم إبلاغ مصالح الأمن المختصة إقليميا من أجل فتح تحقيق وتوقيف المعتدين مع إسترجاع السيارة.