باتنة.. العثور على راع غنم ستيني جثة هامدة في منطقة نائية ببلدية بومقر

تم مساء اليوم العثور على راع غنم جثة هامدة في منطقة نائية ببلدية بومقر غرب ولاية باتنة، وحسب مصادر محلية، فإن عائلة المتوفى انتبهت لغياب ابنها بعد عودة قطيع الغنم من دونه.

وبعد عملية البحث تم العثور على الضحية جثة هامدة، وحسب نفس المصادر فإنه من المحتمل أن تكون حادثة الوفاة لها علاقة بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وفي بلدية الحاسي تامهريت توفي منتصف نهار اليوم طفل عمره 17 سنة لحظات قبل وصوله الى المستشفى.

وحسب مصادر محلية أيضا، فإن الضحية كان في الحقل يقوم ببعض الأعمال الفلاحية، قبل أن يتوجه الى بيته وهو يرتعش.

أين شرب كمية من الماء ثم أغمي عليه، ليتم نقله الى المستشفى الذي وصل اليه جثة هامدة، وفي انتظار نتائج التشريح الطبي، من المحتمل أن تكون ضربة شمس وراء حادثة الوفاة.