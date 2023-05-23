باتنة: العثور على سبعيني مشنوقا داخل مسكنه ببلدية القصبات

إهتز اليوم سكان بلدية القصبات بدائرة راس العيون بولاية باتنة، على وقع حادثة يشتبه في كونها جريمة قتل راح ضحيتها سبعيني داخل مسكنه بمنطقة جرياط بلدية القصبات.

وقد عثر على الضحية مشنوقا في ظروف غامضة، ومازالت تحقيقات المصالح المختصة جارية من أجل كشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين. اذا ثبت أن الأمر يتعلق بجريمة قتل.

يذكر أن الضحية إطار سابق بقطاع الصحة، وزوجته مديرة مدرسة ابتدائية كانت في مقر عملها لحظة الحادثة.