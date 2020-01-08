باتنة.. العثور على عشريني ميتا في ظروف غامضة بنقاوس

عثر مواطنوا وسكان، بلدية نقاوس بولاية باتنة، سهرة اليوم الأربعاء، على جثة شاب في عقده الثاني من العمر.

وحسبما توفر من معطيات أولية للنّهار أون لاين، فإنّه تم العثور على المدعو “ز،ع ن” ميتا في ظروف غامضة داخل محله.

ووُجٍدت جثة الضحية الذي يبلغ من العمر 26 سنة داخل محله، والخاص بتصليح العجلات الواقع وسط المدينة.

هذا وتدخلت مصالح الحماية فورا من أجل إجلاء الضحية وتحويله من محله إلى مستشفى نقاوس قبل قليل.

وأوضح مصدر، أنّه ولحد الآن يجهل ظروف الحادثة إن كانت بفعل فاعل، أم أنّ الضحية وافته المنية في ظروف طبيعية.

هذا ولا تزال عملية البحث عن أسباب الواقعة جارية وإلى غاية كتابة هذه الأسطر.