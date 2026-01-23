باتنة.. العثور على 4 شبان تائهين بأعالي جبل كوندورسي

أفادت خلية الإعلام التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة، أن مصالحها تدخلت مساء اليوم في عملية بحث عن أشخاص تائهين بأعالي جبل كوندورسي.

وذلك بمشاركة عناصر الوحدة الرئيسية ووحدة القطاع حملة، مدعمتين بفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، إلى جانب الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة.

وأسفرت العملية عن العثور على أربعة شبان، كان أحدهم يعاني من إصابة على مستوى الرجل.

وقد تم التكفل بالمصاب وبمرافقيه من طرف مصالح الإسعاف التابعة للحماية المدنية، قبل تحويلهم إلى المستشفى، حيث وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة.