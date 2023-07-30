باتنة.. العطش يخرج سكان الغجاتي ببلدية وادي الشعبة إلى الشارع

أغلق اليوم سكان قرية الغجاتي ببلدية وادي الشعبة الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين باتنة وعين التوتة.

وقام السكان بهذا الفعل للفت إنتباه مسؤوليهم إلى أزمة العطش التي يتخبطون فيها منذ أشهر. متسائلين أين هي الحلول والإجراءات الإستباقية والإستعجالية التي لطالما تحدث عنها قبل أسابيع مسؤولون في مناسبات كثيرة.

لأن مرور الوقت أثبت عدم صحة كل تلك الأرقام المقدمة، واستدل المواطنون قناعتهم هذه باجتياح ازمة عطش عشرات التجمعات والبلديات ومازالت هذه الازمة في توسع متواصل.