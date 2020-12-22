باتنة: المجاهد محمد بحري في ذمة الله

شيعت عصر اليوم بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة جنازة المجاهد المرحوم محمد بحري الذي انتقل الى رحمة الله ظهر اليوم.

الفقيد من مواليد خلال 1928 بقديلة دائرة جمورة ولاية بسكرة التحق بصفوف إخوانه في الكفاح المسلح بالمنطقة السادسة جبل بني فرح عام 1955.

شارك في عدة معارك حيث وكان يلقب بالذيب عمل مع القائد العقيد محمد شعباني.

اقتحم رفقة مجموعة من المجاهدين مركز الحراسة المتواجد في إقليم مدينة القنطرة في المكان المسمى حاليا ب”وسط لڨراف”.

وهذاعند محور دوران بريكة، بمساعدة أحد عساكر فرنسا

أين تم تصفية عدد من الجنود الفرنسيين أثناء نومهم بالسكاكين دون اطلاق، كما تولي المرحوم مهمة تصفية الحركى ذبحا .

وينتمي المرحوم الى أسرة ثورية منذ الاربعينيات إذ كان والداه علي والزهراء شلواي من نشطاء اللجنة السرية للوحدة والعمل.

وكان منزلهم مركزا للثورة في جبل متليلي المحاذي لسقانة.