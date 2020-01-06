باتنة.. امرأة تحاول إدخال “ليريكا” لمساجين بحبس حملة 3

أخبار الجزائر
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باتنة.. امرأة تحاول إدخال “ليريكا” لمساجين بحبس حملة 3
بقلم نويس عبد الجلال

نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن باتنة، من إحباط محاولة إدخال أقراص مهلوسة وأخرى ممنوعة بالمؤسسة العقابية “حملة 3”.

وحسبما أفاد به بيان أمن الولاية، فإنها تمكنت من توقيف إمرأة على خلفية محاولة إدخال مواد ممنوعة لـ 3نزلاء بالمؤسسة العقابية بحملة 3.

أين ضبط بحوزتها على 19 قرص ليريكا 150 ملغ، وقطعة مخدرات يقدر وزنها بـ1.7 غرام.

كما ظبط لديها جهاز قارئ بطاقة الذاكرة، هاتفين نقالين ووصلتين USB، يُضيف ذات المصدر.

كما كشف ذات البيان، أنّ الأغراض التي ضبطها عند السيدة كانت مخبأة باحكام داخل حذاء شتوي.


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