باتنة: انتشال جثة عجوز من حوض مائي بطريق عيون العصافير

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، مساء اليوم، لإنتشال جثة سبعينية من داخل حوض مائي بطريق عيون العصافير.

وحسب بيان خلية الإعلام التابعة لمديرية الحماية المدنية، فإن الضحية وُجدت متوفاة داخل حوض مائي منسوب مياهه يصل إلى مترين.

وأوضح البيان أن الضحية امرأة تبلغ من العمر 79 سنة، وقد تم انتشال جثتها ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

