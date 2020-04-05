باتنة: انطلاق قافلة مساعدات خيرية اتجاه ولاية البليدة

انطلقت صباح اليوم الأحد، من باتنة، القافلة التضامنية، اتجاه ولاية البليدة الـمسيّرة بـ 9 شاحنات.

وتحتوي القافة التضامنية على 110 طن من العجائن، 87 قنطار من الـمواد الغذائية، 60 قنطار من اللحوم بيضاء، 2 طــن من مواد التعقيم والنظافة، 50 ألف لتر من المواد المعقمة، وعشرات القناطير من الـمواد الاستهلاكية.

وأكد والي باتنة، توفيق مزهود، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود التضامن والتكافل ما بين ولايات الوطن، سيما منها المتضررة من انتشار عدوى جائحة كورونا، وتحمل في مضمونها رسالة الـمحبة والتآخي بين أبناء الشعب الواحد.