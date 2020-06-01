باتنة: انطلاق موسم الحصاد والدرس

أشرف صباح اليوم، والي ولاية باتنة، توفيق مزهود، على إعطاء إشارة إنطلاق موسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2020 – 2019 من المنطقة الجنوبية للولاية ببلدية بريكة.

وقدرت المساحة المزروعة بالحبوب عبر تراب الولاية لهذا الموسم بـ 143 ألف و585 هكتار.

ومن المتوقع إنتاج أكثر من مليون و 700 ألف قنطار بمردود متوقع 14 قنطار في الهكتار الواحد.

وفي هذا الخصوص أكد الوالي على ضرورة تنمية الزراعة بالولاية خاصة أنها تمتاز بطابعها الفلاحي.

وأشار إلى التسهيلات والإمتيازات التي خصت بها الدولة الفلاحين للإرتقاء بهذا القطاع.