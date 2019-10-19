باتنة.. بارون مخدرات يطلق النار على حاجز للدرك في أولاد سلام

أطلق بارون مخدرات النار على حاجز للدرك في أولاد سلام بولاية باتنة.

عملية إطلاق النار انتهت بإصابة دركيين إثنين.

الدركيان المصابان نقلا الى مستشفى مروانة لتلقي الاسعافات.

الدركي الاول اصيب على مستوى اليد والثاني على مستوى القدم واصاباتهما ليست خطيرة.

المتهم كان قادما من عين ازال على متن سيارة نفعية محملة بالخمر.

الحادث وقع قبل قليل بالقرب من مقبرة الشهداء عند مدخل بلدية اولاد سلام.

مصالح الدرك تمكنت من صد الهجوم وتوقيف المتهم.

المتهم في الثلاثينيات وينحدر من منطقة القرية التابعة لبلدية تالخمت.